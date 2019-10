Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy może zostać przewodniczącym sejmiku Małopolski

Lokalni działacze PiS chcą, aby Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, został szefem sejmiku Małopolski. Partyjna centrala zwraca jednak uwagę, że nie uzyskał on mandatu senatora, przez co m.in. PiS nie ma większości w Senacie.

W środę radni województwa małopolskiego wybiorą nowego przewodniczący sejmiku. Dotychczasowy jego szef, Rafał Bochenek, został posłem. Kandydaci na to prestiżowe stanowisko zostali utajnieni przez PiS. Radni poznają ich nazwiska dopiero tuż przez początkiem obrad sejmiku. Jednym z radnych PiS województwa małopolskiego jest Jan Duda.

- Pojawiła się wśród lokalnych działaczy propozycja, by to Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, został szefem sejmiku. To człowiek cieszący się szacunkiem w naszym środowisku. Miał zostać senatorem, ale mu się nie udało. Powinien przynajmniej tak zostać wyróżniony - powiedział krakowskiej "Gazecie Wyborczej" małopolski działacz PiS.