Spór o miejsca na sali obrad Sejmu. Konfederacja nie chce siedzieć z tyłu

Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie zasiądą kluby poselskie na ławach sejmowych. Na zaproponowany podział miejsc nie zgadza się Konfederacja.

We wtorek odbyła się pierwsza runda negocjacji w sprawie podziału miejsc na sali plenarnej Sejmu. Niektóre kluby nie zaakceptowały propozycji Kancelarii Sejmu. Chce ona, zaczynając od prawej strony, usadzić kolejno: PiS, PSL, PO i Lewicę.

Od czasu rewolucji francuskiej panuje zwyczaj, że prawica siedzi na prawo, a lewica na lewo. Ta zasada obowiązywała w Polsce do 2015 r. Wtedy SLD nie dostało się do Sejmu, więc wymyślono inną zasadę. Od prawej strony siedzą kolejno kluby od największego do najmniejszego.