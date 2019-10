Janusz Korwin-Mikke zapowiada: Zgłosimy przepisy anty-LGBT oraz przeciw ustawie 447

- W przedwyborcze zapewnienia PiS [że nie będzie zwrotu mienia żydowskiego - red.] nie wierzyliśmy ani przez chwilę. Istnieje dokument, w którym Wielce Czcigodny Jarosław Kaczyński zapewnia ambasadora USA, że wszyscy poważni politycy polscy są za przekazaniem tego mienia wydrwigroszom z przedsiębiorstwa Holokaust - powiedział Janusz Korwin-Mike, jeden z liderów Konfederacji.

Przeciwko ustawie 447

Na pytanie, dlaczego PiS znowu wygrał wybory do parlamentu, Korwin-Mikke odpowiedział: - Połowa ludzi ma z definicji inteligencję poniżej średniej, a z nich połowa głosuje. A więc 25 proc. nie jest w stanie zrozumieć, że jeśli rząd daje im 500 zł, to musi im zabrać 700 zł - i to jest większość wyborców PiS. Reszta, 16 proc., to ludzie przekupieni i ci, którzy są przy korycie.