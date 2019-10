Barbara Labuda: Nigdy nie nadążamy za perfidnymi kombinacjami PiS

- Senat może zrobić bardzo wiele, czego nie doceniano do tej pory - powiedziała Barbara Labuda. Zbigniew Janas dodał, że "rola Senatu może być nieprawdopodobna". Działacze opozycji z czasów PRL komentowali sytuację w Senacie, gdzie opozycja ma niewielką większość nad Zjednoczoną Prawicą.

Gośćmi "Faktów po Faktach" TVN24 była Barbara Labuda i Zbigniew Janas. Barbara Labuda oceniła, że wybory do Senatu "nie skończyły się tak źle, bo jest prawie remis, z lekkim wskazaniem na PiS".

- My nigdy nie nadążymy z naszą prostolinijnością - przepraszam, że tak powiem - za perfidnymi kombinacjami i grami PiS-u - powiedziała Labuda. - Oni będą wymyślać cały czas, żeby podważyć coś, co jest dla nich niekorzystne - dodała. Polityczka podkreśliła, że "Senat może zrobić bardzo wiele, czego nie doceniano do tej pory". Podobnego zdania jest Zbigniew Janas, który powiedział, że "rola Senatu może być nieprawdopodobna".