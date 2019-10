WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze protesty wyborcze Beata Czuma 6 min. temu Protesty wyborcze PiS. Jest termin pierwszych dwóch rozpraw w Sądzie Najwyższym - Obie rozprawy odbędą się 30 października w tym samym składzie sędziów. Będą niejawne - powiedziała Wirtualnej Polsce Martyna Łuczak z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. Na rozprawach sędziowie podejmą decyzję w sprawie protestów PiS dotyczących dwóch okręgów w wyborach do Senatu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Protesty wyborcze rozpatruje Izba Kontroli Nadzwczajnej i Spraw Publicznych SN (East News, Fot: WOJTEK LASKI) O wyznaczeniu terminów rozpraw poinformował jako pierwszy dziennikarz RMF FM Tomasz Skory na Twitterze. Potwierdziła to Wirtualnej Polsce Martyna Łuczak z zespołu prasowego SN. Rozprawy, które są zaplanowane na przyszłą środę, dotyczą okręgu nr 12 (Grudziądz) i nr 92 (Gniezno). Sprawy rozpatrywać będzie ten sam skład sędziów niedawno powstałej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To sędziowie: Paweł Czubik, Grzegorz Żmij i Leszek Bosek. W okręgu nr 12 (obejmuje Grudziądz i pobliskie powiaty) kandydatem PiS na senatora był Andrzej Mioduszewski, który otrzymał 50 168 głosów. Przegrał z kandydatem PSL Ryszardem Boberem, który zdobył 52 619 głosów. Z kolei w okręgu nr 92 (Gniezno i okoliczne powiaty), kandydatem PiS był Robert Gaweł. Dostał 75 413 głosów. Mandat senatora zdobył kandydat Koalicji Obywatelskiej Paweł Arndt, który otrzymał 76 897. W sumie sześć protestów złożył pełnomocnik komitetu wyborczego PiS. Dotyczą one wyborów do Senatu w sześciu okręgach: nr 100 (Koszalin), nr 75 (Katowice), nr 12 (Toruń), nr 92 (Konin), nr 95 (Kalisz), nr 96 (Kalisz). PiS chce ponownego przeliczenia głosów, bo uważa, że głosy nieważne zostały niewłaściwie zakwalifikowane. Procedura rozpatrywania protestów Jak poinformował zespół prasowy SN do Sądu Najwyższego do piątkowego popołudnia wpłynęło ponad 150 protestów wyborczych. Do piątku rozpoznano siedem z nich. W przypadku wszystkich siedmiu rozpoznanych protestów sąd nie wydał merytorycznych rozstrzygnięć – pozostawił je „bez dalszego biegu”, wskazując, że zostały złożone przed ustawowym terminem. Skargi wyborcze rozpatruje nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Polega to na tym, że trzech sędziów w postępowaniu niejawnym analizuje protest i wydaje opinię w formie postanowienia. Może też zdecydować że protest zostanie rozpoznany w trakcie rozprawy. Wtedy wezmą w niej udział uczestnicy postępowania, mogą też być obecne media i publiczność. Trzyosobowy skład sędziów może też zdecydować, że trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe, np. przesłuchać świadków czy obejrzeć karty do głosowania. Takie postępowanie jest zlecane sądom rejonowym lub okręgowym. Po rozpoznaniu wszystkich protestów SN rozstrzyga o ważności wyborów w formie uchwały. Podejmuje ją w pełnym składzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie później niż w 90. dniu po wyborach. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące