Przynieśli do siedziby PiS worki z głosami. Happening Lotnej Brygady Opozycji

Lotna Brygada Opozycji zorganizowała happening pod nazwą "Dosypywanie głosów" przed siedzibą PiS w Warszawie. Na Nowogrodzką przynieśli kilkanaście worków z "dodatkowymi głosami". To nie pierwsza taka akcja tzw. opozycji ulicznej.

- My do prezesa z głosami. Pani Basia dzwoniła, że brakuje. To my je przynieśliśmy - mówi jeden z uczestników happeningu do policjanta, który blokuje wejście do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. - Mamy drabinkę, żeby rozmawiać z prezesem jak równy z równym - dodaje Arek Szurek, działacz Obywateli RP.