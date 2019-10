Wyniki wyborów 2019. Już ponad 100 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego

Do czwartkowego popołudnia wpłynęło do Sądu Najwyższego 112 protestów wyborczych. Rozpoznano już siedem z nich.

Liczba protestów prawdopodobnie będzie wyższa niż 112, bo spływają one do sądu również pocztą. Protesty wyborcze można było złożyć na piśmie w Sądzie Najwyższym do godziny 16.00 we wtorek. Pocztą można je było wnosić do północy we wtorek. Liczy się w tym przypadku data stempla pocztowego.