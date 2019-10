Wyniki wyborów 2019. Wojciech Hermeliński: Protesty wyborcze PiS są niezasadne

- Wydaje mi się, że nie ma innej możliwości niż uznać protesty PiS za niezasadne - powiedział Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o skargi Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyników wyborów do Senatu w sześciu okręgach.

Wyniki wyborów 2019. "Izba powinna się wstrzymać"

Do 13 stycznia 2020 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatruje protesty wyborcze, będzie musiała podjąć uchwałę o ważności wyborów parlamentarnych. Hermeliński uważa, że nie powinna jednak podejmować tej decyzji przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 19 listopada tego roku ma on rozstrzygnąć w sprawie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. To ona wskazuje kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej.