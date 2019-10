Politycy chcą ponownego liczenia głosów. Były szef PKW: Nie wyobrażam sobie tego

Przed Sądem Najwyższym sporo pracy. Zdecyduje, czy protesty wyborcze są zasadne. Jeśli uzna, że tak, wybory mogą zostać powtórzone - mówi WP Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW. Liczenie głosów, jak podkreśla, wydaje mu się nierealne.

Wojciech Hermeliński był przewodniczącym PKW w latach 2014–2019 (East News, Fot: Mateusz Grochocki)

Choć pierwsze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego złożyły osoby niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością, prawdziwe zamieszanie wywołała informacja o tym, że PiS chce ponownego przeliczenia głosów najpierw w dwóch, później sześciu okręgach wyborczych do Senatu. Czy to możliwe?

- Nie wiemy, co zrobi sąd. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby były liczone protokoły - mówi WP Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW. Jego zdaniem jeśli sąd uzna protesty za zasadne - jeśli będą wątpliwości co do sposobu liczenia głosów, sposobu uznania głosów ważnych za nieważne czy na odwrót, i jeśli miało to wpływ na wynik wyborów - może powtórzyć wybory.

- Jeżeli zaś okaże się, że różnica jest mała i nie ma znaczenia dla przysporzenia korzyści dla któregoś z kandydatów, wtedy protest jest nieuzasadniony - dodaje.

Powtórzenie wyborów prawdopodobne

Jak tłumaczy, sąd może stwierdzić, że należy powtórzyć wybory, ale on nie będzie liczył głosów. - To nierealne, żeby liczył parę tysięcy głosów - podkreśla. I nikt SN w tym nie wyręczy, za to będą powtórzone wybory.

- Będzie głosowanie w danym obwodzie czy okręgu. Zajmie się tym komisja, które prowadziła wybory. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski powiedział, że komisje obwodowe zostały rozwiązane. Zatem jeśli wybory zostaną przeprowadzone ponownie, trzeba będzie powołać nowe. - Musi to wszystko robić komisja, tego nie może zrobić komisarz ani inny organ. To wykluczone - zaznacza Hermeliński.

- Przy ponownych wyborach cała procedura by się powtórzyła - tylko w jednym czy dwóch okręgach. Wybory muszą być powtórzone tam, gdzie się odbywały i poprzez komisję obwodową. Potem protokół idzie do komisji okręgowej i do PKW - wyjaśnia. Kto za to zapłaci? Były szef PKW twierdzi, że biuro wyborcze ma na to rezerwę.

Jest jeszcze inne wyjście, ale zdaniem Hermelińskiego mniej prawdopodobne. - Sąd może niekoniecznie zarządzić wybory, tylko sam może stwierdzić, że nastąpiło naruszenie procedur czy przestępstwa. Uważam jednak, ze gdyby sąd doszedł do wniosku, że zarzuty są uzasadnione, mają wpływ na wynik wyborów, to trzeba będzie wybory ponowne zarządzić - podkreśla.

"Wyjaśniam - Sąd Najwyższy nie będzie liczył głosów, ani nawet dotykał się do kart do głosowania. Jeżeli zaistniałaby konieczność dokonania czynności związanych z oględzinami tych kart - SN zleci je w drodze pomocy sądowej właściwemu sądowi powszechnemu" - napisał na Twitterze sędzia SN Marcin Łochowski.

Do wpisu odniósł się Hermeliński. - Nie bardzo wiem, jak miałyby to zrobić. One są właściwe przy stwierdzaniu ważności wyborów w wyborach samorządowych - zauważa.

Karty są bezpieczne

Dodaje, że karty są popakowane. - Nie powinno być wątpliwości czy niebezpieczeństwa, że to zostanie utracone. Ten cały worek nie będzie do sądu przewożony. To groziłoby przypadkowym zagubieniem - podkreślił Hermeliński.

Zwrócił też uwagę na streszczenia pierwszych dwóch wniosków pełnomocnika wyborczego komitetu PiS, które widnieją na stronie internetowej SN. - Czytamy, żeby sąd na rozprawie obejrzał karty. A w ogóle nie ma rozprawy, to jest posiedzenie niejawne. Może wyjątkowo sąd zdecyduje się kogoś doprosić do przesłuchania, ale tego się na posiedzeniach nie robi, tu się tylko ogląda dokumenty - zaznacza.

Ryszard Kalisz alarmuje, że "PiS chce odwrócić wynik wyborczy" i cała sytuacja może skończyć się tak, że głosy przeliczą ponownie komisarze wyborczy z PiS. - Komisarze - ci sami - będą mieli taką rolę jak przy wyborach. Jeśli komisja została rozwiązana, to komisarz będzie musiał powołać nową i nadzorować wydrukowanie kart - mówi Hermeliński.