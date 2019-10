Ekspertka o protestach PiS. Anna Godzwon wyjaśnia, czy czeka nas powtórka wyborów

Sąd Najwyższy może, ale nie musi zarządzić nowe głosowanie, jeśli uzna protesty Prawa i Sprawiedliwość za zasadne - mówi Wirtualnej Polsce Anna Godzwon, ekspertka ds. prawa wyborczego. PiS chce ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach wyborczych do Senatu.

PiS zgłosiło protesty wyborcze ws. głosowania do Senatu najpierw w dwóch, a później w czterech kolejnych okręgach. Politycy rządzącego obozu czekali ze zgłoszeniem protestów do Sądu Najwyższego niemal do ostatniej chwili.

- Nie doszukiwałabym się w tym przypadku podtekstów. Sądzę, że chodziło o dokładne przygotowanie wniosku, bo nie jest on wcale taki prosty do umotywowania - mówi Wirtualnej Polsce Anna Godzwon, ekspertka ds. prawa wyborczego.

Sąd Najwyższy ma czas do 13 stycznia 2020 r., aby wydać decyzję w tej sprawie. Czy to oznacza, że jeśli protesty PiS zostaną uznane za zasadne, czekają nas powtórne wybory?

- Niekoniecznie, choć jest to możliwe. W skrajnym przypadku SN może nakazać przeprowadzenie powtórnego głosowania, ale ma też szeroki wachlarz innych możliwości do zastosowania. Może np. nakazać powtórzenie konkretnych czynności wyborczych - wyjaśnia Anna Godzwon i tłumaczy, że chodzi chociażby o ponowne sprawdzenie protokołów albo policzenie głosów.

Wyjaśnia również, że worki z kartami do głosowania przechowywane są w urzędach gminnych. Rozwiewa też wątpliwości co do legalności posiedzenia nowego Senatu. - Senatorzy mają ważny mandat do czasu podjęcia decyzji przez SN - stwierdza.