Antoni Macierewicz o Klaudii Jachirze i Konfederacji: To wypadki przy pracy lub świadome prowokacje

- To zupełne skrajności, które nie reprezentują narodu polskiego. Są wypadkami przy pracy lub prowokacjami - powiedział Antoni Macierewicz. Tak skomentował nowy Sejm, w którym znalazła się satyryczka Klaudia Jachira i eurosceptyczna Konfederacja.

Jaki będzie nowy parlament?

- To są zupełne skrajności, wydarzenia, które nie reprezentują społeczeństwa i narodu polskiego, ani też tego Sejmu. Są wypadkami przy pracy bądź świadomymi prowokacjami, które mają być pokazywane dla wyrobienia fałszywego obrazu narodu lub Sejmu polskiego. Chodzi o to, by zepchnąć parlamentaryzm na margines - skomentował prawicowy polityk.

- Jeżeli w świadomości społecznej parlament zepchnie się na margines, to zostaną pieniądze i media. Stąd próba takiego przedstawienia posłów, parlamentu i demokracji. Oczywiście, te zjawiska, które pani opisuje, mają miejsce w narodzie polskim, ale one nie charakteryzują ani narodu ani tego parlamentu, choć będzie się dążyło do nich, by społeczeństwo było zdominowane przez zupełnie inne narzędzia władzy - zakończył Antoni Macierewicz.