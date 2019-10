Senator Wadim Tyszkiewicz: Łamano prawo na ogromną skalę przed wyborami

- Ogromny był poziom łamania prawa przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Przekraczanie limitów wyborczych, wieszanie banerów przed lokalami wyborczymi - skala tego była przeogromna - powiedział Wadim Tyszkiewicz, senator elekt niezależny.

- Szanuję PKW, ale to opinia, a sprawę rozstrzygnie Sąd Najwyższy - powiedział Jan Maria Jackowski. Senator PiS zwrócił uwagę, że w okręgach, gdzie kandydatów było tylko dwóch, liczba głosów nieważnych była większa. Dodał jednak, że być może wyborcy chcieli w ten sposób zademonstrować, że chcą mieć większy wybór kandydatów. Zdaniem Jackowskiego, "nic nie wskazuje na to, żeby postępowania SN zakończyły się przed 12 listopada". Tego dnia pracę rozpoczyna Senat nowej kadencji.

Kto będzie marszałkiem Senatu?

- Partia rządząca miała nieograniczony dostęp do mediów publicznych - zaznaczył Wadim Tyszkiewicz. Dodał, że on miał "zakaz wstępu" do publicznego radia i telewizji i przez to "o wiele mniejsze możliwości zaprezentowania swojego programu".