O. Tadeusz Rydzyk o prezydencie Andrzeju Dudzie: W pewnym momencie miałem wątpliwości

- Będę głosował na prezydenta Andrzeja Dudę, nie mam już wątpliwości. W pewnym momencie byłem nawet trochę zaniepokojony, ale powiedziałem mu to. Ten człowiek bardzo ciężko pracuje dla Polski, każdego dnia - podkreślił o. Tadeusz Rydzyk.



Zdaniem O. Rydzyka, chociaż Radio Maryja ma miliony słuchaczy, to wspiera je finansowo niewielki procent. Jako przykład podał pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

- Często to ponad 200 tys. ludzi. A ilu składa ofiarę? Jak 20 tys., to bardzo dobrze. Wiemy, bo prosimy, by koperty z ofiarami były podpisane - opowiada Rydzyk.