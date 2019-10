Ojciec Tadeusz Rydzyk: Głosowałem na PiS. A na kogo miałem głosować?

Ojciec Tadeusz Rydzyk w pierwszym wywiadzie po wyborach parlamentarnych mówi o prześladowaniach księży, ofensywie zła i konieczności obrony przed zgubnymi ideologiami.

- To idą międzynarodowe siły, diabelskie. Robią wszystko, żeby zniszczyć rodzinę, zniszczyć człowieka, wiarę, Kościół. To jest ta nowa lewica, jak to niektórzy nazywają. W tym ideologia gender, bardzo niebezpieczna - ostrzega w tygodniku „Sieci” dyrektor Radia Maryja.