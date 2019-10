Warszawa. Kulisy zatrzymania burmistrza Włoch Artura W. przez CBA

W chwili zatrzymania przez CBA burmistrz Włoch Artur W. miał się popłakać. Biznesmena, który dał mu łapówkę, agenci znaleźli w jednej z tureckich restauracji koło Okęcia. Artur W. miał przyjąć 200 tys. zł łapówki od Sabriego B., byłego właściciela Pogoni Szczecin. Urzędnik został zawieszony w prawach członka PO.

Sabri B. pojechał na ul. Maciejki we Włochach. Wszedł do jednej z tureckich knajp. W lokalu było kilkadziesiąt osób. Kiedy agenci CBA weszli do restauracji, mężczyźni próbowali ukryć biznesmena. Niektórzy z nich przeszkadzali w akcji funkcjonariuszom. Zostali szybko powaleni na ziemię. Biznesmena zakuto w kajdanki i obu mężczyzn przewieziono do prokuratury.