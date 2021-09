Odporność populacyjna w Polsce. Prof. Horban: Nie ma na to szans

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych został też zapytany o to, co sądzi o notorycznym nieprzestrzeganiu obostrzeń przez Brauna, który od początku epidemii nie nosi maseczki ochronnej. - To jest jawne lekceważenie prawa i zdrowego rozsądku. Przepisy są dla wszystkich takie same i należy je przestrzegać. To są zasady, które mają za zadanie ocalić ludzkie zdrowie i życie - ocenił doradca premiera.