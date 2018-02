Odnaleziono samochód Magdaleny Żuk? Zapytaliśmy prokuraturę

Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu GazetaWroclawska.pl teraz odnaleziono samochód Magdaleny Żuk. Zapytaliśmy o te doniesienia prokuraturę, prowadzącą śledztwo.



Nie wiadomo także, czy znalezione auto należało do zmarłej Polki, czy do osoby o takim samym imieniu i nazwisku. - Poprosiliśmy policję o sprawdzenie doniesień pod kontem śledztwa ws. śmierci Magdaleny Żuk - powiedział Czułowski.

Sprawa śmierci młodej Polki cały czas budzi wiele wątpliwości. Do wyjaśnienia tragedii śledczy zaangażowali wielu funkcjonariuszy, w tym ABW . Rodzina nadal jednak nie wie, co stało się z ich bliską .

Pod koniec stycznia śledczy zwrócili się do biegłych psychiatrów o wydanie opinii dotyczących zachowań 27-latki. Śledztwo przedłużono do 2 maja bieżącego roku .

Poleciała na wakacje, już nie wróciła

Magdalena Żuk poleciała sama na wakacje do Egiptu pod koniec kwietnia. Niedługo potem poinformowano o jej śmierci. W kurorcie dziewczyna miała zacząć dziwnie się zachowywać. Została przewieziona do szpitala, gdzie nie chciała się poddać badaniom. Wróciła do hotelu, została wymeldowana przez rezydenta. Ten odwiózł ją na lotnisko, ale ze względu na stan zdrowia Magdaleny nie wpuszczono jej do samolotu. Wtedy nagrano opublikowaną w internecie rozmowę, na której widać, że dziewczyna nie chce odpowiadać na pytania swojego chłopaka Markusa.