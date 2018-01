Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Prosi o opinię psychiatrów

Śledczy zwrócili się do biegłych psychiatrów o wydanie opinii dotyczących zachowań 27-latki. Śledztwo przedłużono do 2 maja bieżącego roku.

W ubiegłym roku kobieta poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam. Po dwóch dniach partner Magdaleny Żuk, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokojony jej zachowaniem; zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia dziewczyna trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu dowiedział się, że kobieta nie żyje, zmarła w wyniku obrażeń po upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala, w którym przebywała.