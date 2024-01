Wielki protest w Warszawie. Centrum handlowe sparaliżowane

- Jeżeli teraz się poddamy, to nic nie wywalczymy. Powinniśmy być wszyscy zjednoczeni. Wietnamczycy się zjednoczyli, my Polacy też musimy. To jest ponad 11 proc. podwyżki. Proszę sobie policzyć: średnie opłaty na pasażu to 9 tys. zł miesięcznie, a w bocznych alejkach to około 6 tys. zł miesięcznie. Do tego trzeba doliczyć prąd, pracowników. Jak mamy na to zarobić? - burzą się protestujący.