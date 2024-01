Karetka na sygnale zakopała się w błocie. Jest nagranie

- Dyspozytor Zespołu Ratownictwa Medycznego wysłał do pacjentki, która potrzebowała naszej pomocy, ale pod wskazanym adresem napotkaliśmy na bariery nie do pokonania. Były to betonowe słupki, które uniemożliwiły ZRM wjazd pod klatkę. Ambulans musiał przejechać po nieutwardzonym terenie zielonym - wyjaśnił Piotr Owczarski, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans Sp. z o.o. w Warszawie.