Poważny wypadek z karetkami w Krakowie. Wszystkie służby na miejscu

Na skrzyżowaniu al. Słowackiego z ul. Krowoderską doszło do zderzenia karetek. - Jedna osoba jest ranna, jej stan nie jest znany. Jest to kierowca karetki, która się przewróciła. Mężczyzna trafił do szpitala - przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską oficer dyżurna krakowskiej policji.