To może być największe szkolenie od dekady

Dekret Władimira Putina o poborze rezerwowych na szkolenie wojskowe wszedł w życie 1 marca 2024 roku. Zostało to podane do wiadomości publicznej, ale dokument zawiera tajne dane na temat liczby mężczyzn, których MON będzie musiało zebrać na szkolenie wojskowe. Termin obozu przygotowawczego również jest tajemnicą. Jednocześnie dekret o "częściowej mobilizacji", który Władimir Putin ogłosił we wrześniu 2022 roku, nie ma daty ważności, co oznacza, że ​​de facto nadal funkcjonuje.