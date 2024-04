Ukraiński dowódca ujawnił liczby. Rosjan jest nawet 10 razy więcej

Ustawa o mobilizacji przyjęta

Generał Sodol zaznaczył, że w normalnych warunkach, dwie dodatkowe brygady mogłyby odpocząć i przygotować się do dalszych działań, lub dołączyć do grupy uderzeniowej w celu przeprowadzenia ofensywy. Jednakże obecnie te brygady muszą utrzymywać linię frontu, co dodatkowo obciąża ich siły.