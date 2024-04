Zmiany w mobilizacji w Ukrainie. "Nie ma innego wyjścia"

Niedawno Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej. Niezależny serwis Wiorstka podał z kolei, że rosyjski resort obrony planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć Charków na północnym wschodzie Ukrainy.