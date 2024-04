Wielka mobilizacja w Rosji. Zełenski bije na alarm

- Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje dodatkową mobilizację 300 tys. żołnierzy; termin wyznaczono na 1 czerwca - oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Szef państwa przekazał te doniesienia podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który przebywa z wizytą w Kijowie.

Putin podpisał dekret. Już mobilizuje 150 tys. osób

31 marca rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej. "Od 1 kwietnia do 15 lipca do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej zostanie powołanych 150 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat" - czytamy w dokumencie.

Dekret nakazuje także zwolnienie ze służby wojskowej żołnierzy, marynarzy, sierżantów i brygadzistów, których okres służby wojskowej w ramach poboru upłynął.

Jednak na początku marca administracja Putina potwierdziła, że zmobilizowani rosyjscy poborowi nie będą mogli wrócić do domu, póki nie skończy się wojna z Ukrainą. Tak wynikało z pisma, które w odpowiedzi na swoje zapytanie otrzymał z Kremla Borys Wiszniewski, zastępca przewodniczącego liberalnej partii Jabłoko i radny Petersburga.

22 marca rosyjski niezależny serwis Wiorstka podał, że rosyjski resort obrony planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć Charków na północnym wschodzie Ukrainy.

