Przygotowania ukraińskiego wywiadu. Chcą zniszczyć most krymski

Główny Zarząd Wywiadu przygotowuje operację specjalną mającą na celu zniszczenie most krymski - pisze "The Guardian", powołując się na anonimowych wysokich urzędników Służby Bezpieczeństwa Państwowego. Według informacji dziennika do akcji ma dojść jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku.