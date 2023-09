"Przepędzić Rosjan". Bitwa o Krym nabiera rozpędu

- Dzięki temu ukraińskiej armii zwiększył się zasięg rażenia rosyjskiej logistyki. Za chwilę będą mieli jeszcze większy, bowiem USA obiecały dostarczyć ATACMS. Czekają na amerykańską dostawę, by zniszczyć wszystkie przeprawy mostowe, a tych oprócz mostu Kerczeńskiego jest kilka. Gdyby to się udało, wówczas przeszliby do rażenia Rosjan na Morzu Azowskim, bo tam odbywałby się transport na Krym. Jest jedno kluczowe "ale". Musieliby przebić się na południu w kierunku Morza Azowskiego i zbudować na tyle szeroki korytarz, by nie byli nękani rosyjskim ogniem artyleryjskim. To bardzo, bardzo trudne zadanie – twierdzi Matysiak.