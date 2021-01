Czy obostrzenia w Polsce zostaną poluzowane? Mueller wprost

Obostrzenia mocno dają się we znaki polskim przedsiębiorcom, którzy coraz częściej decydują się na otwieranie lokali, dyskotek, czy też siłowni i stoków narciarskich.

Obostrzenia. Rząd poluzuje obostrzenia w Polsce? Dziś spotkanie z opozycją

W sprawie szczepionek oraz obostrzeń w Polsce we wtorek odbędzie się spotkanie Mateusza Morawieckiego z opozycją. O szczegółach mówił w Polsat News rzecznik rządu Piotr Mueller.

- My od samego początku podkreślamy, że przy merytorycznych argumentach można dokonywać modyfikacji przy narodowym programie szczepień. Jeżeli padną konstruktywne argumenty, to jesteśmy gotowi na zmiany także ws. obostrzeń w Polsce - zaznaczył Mueller.

Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

W programie padło też pytanie o to, czy spotkanie z premierem odbędzie się przy udziale mediów. - Nie wiedziałem, że był taki apel ze strony Lewicy. Z doświadczenia wiemy jednak, jak wyglądają te spotkania, gdy politycy nie mają za plecami mediów - podkreślił polityk.

Rzecznik rządu był też pytany o przyspieszenie dostaw szczepionki na COVID do Polski. - Rozmowy na ten moment są bezprzedmiotowe. Żaden producent na drugi kwartał nie zapowiada możliwości sprzedaży szczepionek poza umową z Unią Europejską - poinformował.

Obostrzenia. Czy rząd poluzuje obostrzenia w Polsce? Mueller wprost

- Przy podejmowaniu decyzji o tym, które branże są bardziej bezpieczne, bazujemy m.in. na czasopiśmie naukowym "Nature". Do tego dochodzą konsultacje krajowe z medykami. Koronawirus obecny jest na całym świecie, warto patrzeć na to, co dzieje się także za naszymi granicami - dodał rzecznik rządu.