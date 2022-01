Zhakowany numer telefonu syna Mariana Banasia

Według ustaleń radia, wieczorem połączenia z numeru Jakuba Banasia zaczęły trafiać do jednostek policji w garnizonie warszawskim. Policjanci następnie oddzwonili do syna szefa NIK, ale okazało się, że on sam nie kontaktował się z funkcjonariuszami. Wstępne ustalenia mówią o tym, że komunikaty, które słyszeli policjanci przygotowane były za pomocą syntezatora mowy, a treść zgłaszanych zdarzeń miała wymuszać policyjne interwencje.