Nowy komunikat Czabańskiego. Szef Rady Mediów Narodowych apeluje do prokuratury

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odnosząc się do tej sytuacji stwierdził, że 'ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji'. To co dzieje się w mediach publicznych zostało przez niego określone mianem anarchii. Zdaniem Prezydenta w przypadku mediów publicznych 'powinno być zastosowane prawo szczególne, które 'stosowane jest przed postanowieniami KSH', ponieważ 'jeżeli coś jest nieuregulowane w ustawie, to wtedy stosuje się Kodeks', zaś 'akurat ta sprawa powoływania i odwoływania władz w spółkach mediów publicznych jest szczegółowo uregulowana" - pisze RMN we wniosku do prokuratury.