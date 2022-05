Nowy dokument o zaginięciu Madeleine McCann uderzy w prowadzone śledztwo?

Mark Williams-Thomas podtrzymuje jednak, że alibi zostało potwierdzone przez byłą dziewczynę Bruecknera, ale ta nie jest świadkiem w sprawie z uwagi na to, że - jak ujął to były policjant - pedofil oskarżony o porwanie McCann nie chce, by jego była dziewczyna zeznawała. - Nie podał nam nawet jej imienia i nazwiska. Sami do niej dotarliśmy - zapewnia Williams-Thomas.