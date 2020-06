Madeleine McCann. Szokujące zeznanie przyjaciela Christiana B. "Wszyscy wiedzieli, że jest zboczeńcem"

Madeleine McCann. Szokujące zeznanie przyjaciela podejrzanego

Michael Tatschl to najlepszy przyjaciel Christiana B., który podejrzany jest o dokonanie zabójstwa Madeleine McCann. Tatschl w rozmowie z angielskimi mediami przyznał, że jest pewien tego iż to B. porwał dziecko i mógł je sprzedać siatce pedofilskiej. To jednak nie wszystkie szokujące zeznania przyjaciela podejrzewanego Niemca.