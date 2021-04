Nowe obostrzenia. W środę oficjalny komunikat rządu

Nowe obostrzenia. Konferencja ministra zdrowia w środę

- Po środowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego wydamy oficjalny komunikat w sprawie obostrzeń. Jesteśmy na etapie dyskusji, nie ma decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - zakomunikował we wtorek szef resortu zdrowia.

- Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami - też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło dodawał.

Obostrzenia będą przedłużone do 18 kwietnia?

Nie jest na razie jasny scenariusz ws. powrotu do przedszkoli i żłobków. Jak twierdził we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, "jeśli dane dotyczące zakażeń ze środy i czwartku potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku 19 kwietnia jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli".