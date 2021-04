Nowe obostrzenia. Będzie przedłużenie do 18 kwietnia restrykcji

- Obowiązujące obostrzenia mają być wydłużone do 18 kwietnia, do niedzieli - dowiedzieliśmy się tuż przed konferencją prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, zaplanowaną na środowe przedpołudnie.

A to oznacza, że nadal będą zamknięte salony fryzjerskie, salony urody, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych. W sklepach, które pozostają otwarte może przebywać 1 osoba na 15 mkw (do 100 mkw.); z kolei 1 osoba na 20 mkw w sklepach powyżej 100 mkw. Nie zmienią się zasady co do kościołów. Maksymalnie 1 osoba na 20 mkw przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra.

Zdaniem ministra zdrowia, gdy już dojdzie do łagodzenia obostrzeń to w pierwszej kolejności ogłoszony zostanie powrót dzieci do żłobków i przedszkoli oraz uczniów klas I-III do nauki w szkole. Niedzielski mówił, że ma nadzieję, iż nastąpi to jeszcze w kwietniu.