Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia (7 kwietnia)

Przypomnijmy: jeszcze we wtorek MZ potwierdziło, że zajętych jest 33 544 z 44 066 łóżek covidowych . Respiratorów zajętych było natomiast 3 315. W szpitalach przebywa dziś więc o 1147 pacjentów więcej niż wczoraj. Wspomagania respiratorem wymaga o 27 więcej niż we wtorek.

Koronawirus w Polsce. Rząd zniesie obostrzenia? Michał Dworczyk komentuje

W środę do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce odniósł się szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Mówił m.in. o trwających szczepieniach na COVID-19. Jego zdaniem istnieje szansa, że do końca kwietnia zostanie zaszczepionych ponad 65 proc. osób w wieku 70+. - Licząc od 60 do 69-latków zarejestrowało się na szczepienie od 25 do 50 proc. osób - mówił na antenie Polskiego Radia .

Czy zbliżamy się więc do zniesienia wprowadzonych obostrzeń? - Wydaje mi się mało prawdopodobne, by do wakacji zaszczepić połowę populacji dwiema dawkami. Zrobimy wszystko, by jak najwięcej Polaków było zaszczepionych, ale jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek. Poza tym obostrzenia są ustalane na bieżąco. Tak będzie np. dzisiaj. Jest za wcześnie, by snuć takie rozważania - powiedział minister.