Rząd zniesie obostrzenia przed wakacjami? Michał Dworczyk odpowiada

Kiedy obostrzenia wprowadzone do walki z epidemią koronawirusa zostaną zniesione? O komentarz w tej sprawie zapytano Michała Dworczyka. - Wydaje mi się mało prawdopodobne, by do wakacji zaszczepić połowę populacji dwiema dawkami - powiedział szef KPRM.

Michał Dworczyk wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji epidemicznej. Zdaniem szefa Kancelarii Premiera istnieje szansa, że do końca kwietnia zostanie zaszczepionych ponad 65 proc. osób w wieku 70+. - Licząc od 60 do 69-latków zarejestrowało się na szczepienie od 25 do 50 proc. osób - mówił w środę na antenie Polskiego Radia.

Minister odniósł się też do osób, które rezygnowały niedawno z przyjęcia szczepionki firmy AstraZeneca. - System ich dopuści, takie osoby mogą się rejestrować, ale nie będą już tak uprzywilejowane, jak były jakiś czas temu. Dziś zostanie im zaproponowany po prostu najbliższy możliwy termin - tłumaczył Dworczyk.

Dodał, że rząd planuje, "aby do końca sierpnia wszyscy Polacy, którzy chcą się zaszczepić, mieli możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki".

Koronawirus w Polsce. Kiedy rząd zniesie obostrzenia? Dworczyk komentuje

Dworczyka zapytano również o istniejące w Polsce od wielu miesięcy obostrzenia. Czy możliwe jest, że do wakacji restrykcje zostaną zniesione? Minister twierdzi, że wszystko zależy od stopnia wyszczepienia populacji.

- Wydaje mi się mało prawdopodobne, by do wakacji zaszczepić połowę populacji dwiema dawkami. Zrobimy wszystko, by jak najwięcej Polaków było zaszczepionych, ale jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek. Poza tym obostrzenia są ustalane na bieżąco. Tak będzie np. dzisiaj. Jest za wcześnie, by snuć takie rozważania - stwierdził szef KPRM.

Dodał, że w środę o godz. 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który podejmie decyzje co do tego, czy w najbliższych dniach rząd przedłuży obowiązujące do 9 kwietnia ograniczenia.

Michał Dworczyk odpowiedział również na pytanie, czy pacjenci, którzy przyjmą szczepionkę przeciwko koronawirusowi, będą musieli powtarzać zabieg po upływie czasu. - Nie mamy takich precyzyjnych informacji. Naukowcy i producenci ostrożnie się wypowiadają w tych kwestiach. Pytanie, czy będziemy musieli powtarzać szczepienia jest wciąż pytaniem otwartym - oznajmił.

Źródło: Polskie Radio