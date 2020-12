Nowe obostrzenia. Finał WOŚP przesunięty. Znamy nową datę

Finał WOŚP przesunięty. Powodem nowe obostrzenia

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zamykamy hotele, także na ruch służbowy. Wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - dodał.