Kwarantanna narodowa. Minister zdrowia o zmianach

Kwarantanna narodowa. Znamy najnowsze informacje na temat obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili w czwartek po południu nowe wytyczne dotyczące działań związanych z epidemią koronawirusa.

- Niestety można zauważyć w ostatnim czasie, że ta fala wyhamowała na poziomie mniej więcej 10 tys. zakażeń, nawet nieco więcej, z czym mamy do czynienia w ostatnich dwóch tygodniach - powiedział na konferencji prasowej po godz. 15 minister zdrowia.

- Niestety nie jest wykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo nie możemy liczyć, że szczepienia zaczną chronić nas w tym najbliższym okresie - powiedział Adam Niedzielski.

Dodał, że jeśli przekroczymy limit zakażeń dziennych, rezerwą będą szpitale tymczasowe. Minister stwierdził, że ryzyko trzeciej fali pandemii oznacza przeciążenie systemu opieki zdrowotnej.

- Apeluję do każdego z Państwa, do każdego Polaka, o odpowiedzialność za siebie i bliskich i przestrzeganie zasad - powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że same apele nie wystarczą, dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona zostaje kwarantanna narodowa.

- Zamykamy hotele, także na ruch służbowy. Wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - przekazał Adam Niedzielski.

Również stoki narciarskie będą zamknięte od 28 grudnia do 17 stycznia - wyjaśnił szef resortu zdrowia, potwierdzając tym samym nieoficjalne ustalenia Wirtualnej Polski.

Minister wyjaśnił, że zamknięte zostaną też galerie handlowe, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych i drogerii. - Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy - zapowiedział szef MZ.

- Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które właśnie dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób poprawny i osiągnąć duże liczy osób zaszczepionych, by obronić się, by światełko w tunelu stało się coraz wyraźniejsze - powiedział Adam Niedzielski.

Minister zapowiedział również dodatkowe ograniczenia w noc sylwestrową. - Wprowadzamy ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19 31 grudnia do godz. 6 dnia 1 stycznia - przekazał. Wcześniej omyłko wskazał godz. 21 jako początek obowiązywania zakazu.

Koronawirus w Polsce. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

O możliwości zaostrzenia obostrzeń politycy rządzącego obozu mówili nieoficjalnie już w środę. Zapowiadano konieczność zwiększenia zakazów, bo Polacy w podróże wybierali się w ostatnich tygodniach nie tylko służbowo.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 11 953 osób, zmarło 431 chorych na COVID-19 - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Łącznie od początku epidemii w Polsce wykryto 1 171 854 przypadków infekcji, a zmarło 24 345 chorych.