Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Wciąż ponad 10 tys. nowych zakażeń dziennie [17 grudnia 2020]

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych wciąż rośnie

W maju, czerwcu i lipcu zakażało się dziennie średnio ok. 350 - 380 osób. 31 lipca liczba wszystkich zakażonych od początku epidemii wzrosła do 45 688 osób. Odnotowano także 1716 zgonów osób, które chorowały na COVID-19.

Po trzech miesiącach przyrostów zakażonych w granicach ok. 11 tys. osób epidemia zaczęła się nasilać - liczba zakażonych podwoiła się. W sierpniu potwierdzono ponad 21 tys. nowych przypadków COVID-19, we wrześniu ponad 24 tys.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: trzecia fala jest realnym ryzykiem

"Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują. To znaczy, że spadek dynamiki, z którym miesiliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach jest coraz mniejszy. Tak naprawdę, liczba zakażeń stabilizuje się nam w okolicy średnio 10 tys. zakażeń, co jest ogromną liczbą - stwierdził we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.