Nowe obostrzenia. Nieoficjalnie: wiemy, co z tegorocznym Sylwestrem

- 31 grudnia jest dniem pracującym, wiele osób będzie przemieszczać się między domem a pracą. Wyegzekwowanie tego zalecenia będzie w rzeczywistości praktycznie niemożliwe. Co innego, jak policja natrafi na kilka, kilkanaście aut zaparkowanych pod domem podczas sylwestrowej nocy. Wtedy na pewno spotka się to z interwencją służb - mówi nasz rozmówca.

- Z hoteli będą mogli jedynie korzystać medycy, którzy np. zostali oddelegowani do pracy w szpitalach tymczasowych, także przedstawiciele służb, którzy są oddelegowani do wykonywania zadań w innych miejscowościach - mówi nasz informator. O tym, że rząd rozważa zamknięcie hoteli i stoków, informował wcześniej również RMF FM.

Szczepionka na COVID. Piotr Müller zdradza szczegóły

Nowe obostrzenia to również reakcja na to co się dzieje w innych europejskich państwach. Niemcy zamknęli gospodarkę i sporą część życia społecznego w nocy z wtorku na środę. Wprowadzili też nauczanie zdalne od 16 grudnia do 10 stycznia.