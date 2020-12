Kwarantanna narodowa. Zamknięte stoki narciarskie. Minister zdrowia o reklamach hoteli

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili w czwartek po południu nowe wytyczne dotyczące działań związanych z epidemią koronawirusa.

Minister poinformował o wprowadzeniu od 28 grudnia do 17 stycznia kwarantanny narodowej. Nowe obostrzenia dotyczą również ruchu turystycznego.

- Zamykamy hotele, także na ruch służbowy. Wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - przekazał Adam Niedzielski.