Narodowa kwarantanna. Gowin: Będzie pomoc dla przedsiębiorców

Narodowa kwarantanna już od 28 grudnia. Potrwa ona do 17 stycznia. O pomocy dla branż dotkniętych obostrzeniami na konferencji prasowej mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Kwarantanna narodowa. Będzie pomoc rządu dla przedsiębiorców

- Pieniądze dla tych branż zaczną płynąć jeszcze w grudniu. Będzie to postojowe, zawieszenie ZUS i dotacje w wysokoci 5 tys. dla firm. Będzie też kolejna tarcza i będą to środki niebagatelne, bo aż 40 mld złotych. Sukcesywnie pracujemy też nad rozwiązaniami, które nazwaliśmy tarczą prawną - mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Narodowa kwarantanna. Finanse publiczne "relatywnie zdrowe"

Głos na konferencji zabrał też minister finansów Tadeusz Kościński. - Przez to, że mieliśmy dobre podejście do finansów publicznych, pozwala nam to na ratowanie miejsc pracy przedsiębiorstw. Jako Ministerstwo Finansów jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami - zapewnił Kościński.