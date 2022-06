Nowa technologia wojskowa w Izraelu. Urządzenie "widzi" przez ściany

Technologia owiana tajemnicą

Jak to bywa w przypadku broni i wojskowej technologii, szczegóły działania urządzenia nie zostały ujawnione. Wyświetlacz o wielkości ok. 26 cm jest połączony ze składaną anteną. Przykłada się go do ściany, by móc zobaczyć, co się za nią kryje. Działa dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz fal radiowych. Urządzenie śledzi wzory znajdujące się ścianą, odwzorowując układ pomieszczenia, przedmiotów, osób i zwierząt.