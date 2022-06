Ta broń zagrozi Rosjanom. CNN ujawnia

Produkowana przez amerykański Raytheon i norweski koncern Kongsberg broń używana jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem. Jeśli informacje CNN się potwierdzą, będzie to drugi zachodni system obrony powietrznej tego typu, który otrzymać ma Ukraina. Inny to niemiecki IRIS-T SLM.