Wojna w Ukrainie. Rosja wie, co CIA robi w Ukrainie. Zaskakujące doniesienia [RELACJA NA ŻYWO]

Wołodymyr Zełenski ocenił, że liderzy G7, którzy debatują w Niemczech, mają wystarczająco dużo potencjału, by powstrzymać rosyjską agresję.

Szef państwa zapowiedział, że Ukraina znajdzie wszystkich odpowiedzialnych za ostrzały rakietowe przeprowadzone na jej terytorium. Zaznaczył, że winnym nie pomoże tłumaczenie, iż wykonywali w ten sposób rozkazy.

Zwrócił się też do Białorusinów. - Chcę zwrócić się dzisiaj do obywateli Białorusi. Do ludzi - cywilów i w pagonach. Wciągają was w wojnę. I nawet aktywniej niż w lutym i wiosną - powiedział Zełenski.

- Na Kremlu już o wszystkim za was zdecydowano, wasze życie nic dla nich nie jest warte. Ale nie jesteście niewolnikami ani mięsem armatnim. Nie powinniście umierać. I jesteście w stanie nie pozwolić nikomu decydować za was o tym, co was czeka dalej - dodał prezydent Ukrainy.