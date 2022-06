Ukraina rozczarowana Izraelem. Chce zawiesić ruch bezwizowy

Jewgen Korniychuk w wywiadzie dla izraelskiego rosyjskojęzycznego serwisu informacyjnego Detaly zauważył z rozgoryczeniem, że obywatele rosyjscy wjeżdżają teraz do Izraela bez ograniczeń, to samo dotyczy przybyszy z Białorusi. Tymczasem obywatele Ukrainy muszą ubiegać się o elektroniczne wizy. - Znosimy to boleśnie - skwitował ambasador.