Nowa inwestycja PGE Dystrybucja dla rozwoju polskiej kolei i ochrony przyrody

"Jako największy operator systemu dystrybucyjnego w kraju nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę elektroenergetyczną w celu podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Realizujemy także inwestycje, które wspierają lokalny rozwój i poprawiają komfort mieszkańców. Jednym z takich projektów jest budowa infrastruktury elektroenergetycznej, która zabezpieczy dostawy prądu do trakcji kolejowych, a tym samym umożliwi elektryfikację odcinków sieci kolejowej na terenie działania spółki - mówi Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. - Tego typu inwestycje mają znaczenie nie tylko dla rozwoju transportu, a co za tym idzie - gospodarki na danym terenie. Jest to działanie podyktowane również troską o środowisko naturalne. Nowa inwestycja na terenie białostockiego oddziału będzie miała pozytywny wpływ na przyrodę w regionie Wielkich Jezior Mazurskich" - dodaje Jarosław Kwasek.