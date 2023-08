Totalny paraliż. Bornholm odcięty od świata

Szwecja. Wykoleił się pociąg, problemy na lotnisku

Zmierzający ze Sztokholmu do Sundsvall pociąg wykoleił się w poniedziałek po południu w okolicy miejscowości Hudiksvall, 300 km na północ od stolicy Szwecji. Ewakuowano 120 pasażerów, trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło na skutek podmycia nasypu kolejowego.