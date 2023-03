Nietypowa sytuacja na Kremlu. Putin zwołał pilną naradę i zniknął

Incydent w obwodzie briańskim

Niezależne media szeroko analizowały także to, co wydarzyło się w obwodzie briańskim. Władimir Putin oskarżył Ukrainę o przeprowadzenie akcji dywersyjnej na terenie rosyjskiego obwodu briańskiego. Nieoczekiwanie do ataku przyznał się jednak Rosyjski Korpus Ochotniczy. Jego członkowie twierdzą, że są rosyjskimi ochotnikami, którzy walczą po stronie Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że faktycznie udaremnili oni prowokację szykowaną przez Rosję.