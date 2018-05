Niespodziewany cios w Szydło. Ksiądz krytykuję wicepremier

Niepełnosprawni i ich opiekunowie protestują w Sejmie 25 dzień. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest zaskoczony nieobecnością wicepremier Beaty Szydło. - Po co jest taka funkcja wicepremiera ds. społecznych, jeżeli wszystkie inne sprawy nie są przez tą osobę realizowane – mówi duchowny.



W sobotę protestujących w Sejmie odwiedził kard. Kazimierz Nycz. Ksiądz Isakowicz-Zaleski uważa jednak, że Kościół wcześniej powinien zabrać głos w tej sprawie. - Zabrakło, według mnie, brakuje tego głosu. I to mówię dlatego, że widzę wyraźnie, że w pewnych sprawach nie jest to wina rodziców, którzy weszli do Sejmu i tam na tych marmurowych posadzkach koczują. Tylko to jest wina całego systemu, który jest chory, jeśli chodzi o opiekę niepełnosprawnych – mówił w RMF FM.